Популярный астролог Татьяна Ермолина в эфире канала Россия 1 предупредила россиян: неделя с 21 по 27 октября окажется довольно-таки напряжённой. Первая половина недели окажется крайне конфликтной, а во вторую половину недели всем нам придётся пережить поистине эпохальные события.

Ермолина рассказывает: начало недели спровоцирует конфликты с людьми, которые выше по статусу. Это могут быть родители или начальство. Спровоцирует это Солнце, которое входит в напряжённый аспект с Плутоном. В этот период важно не забывать, что уважать следует каждого человека, даже если он вас критикует.

Во второй половине недели, прогнозирует Татьяна Ермолина, конфликтные ситуации постепенно сойдут на нет. Но успокаиваться рано: наступает эпохальное событие, и всем нам придётся распрощаться с ненужными вещами и психологическими установками, накопленными за последние 15 лет.