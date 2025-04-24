Площадка для мотоциклистов может появиться в Рязани

Начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Сергей Романов встретился с лидерами байкерского движения и организаторами соревнований по мотоспорту. На встрече присутствовали члены и представитель мотоклуба «Ночные волки».

Мотолюбители и представители власти обсудили ряд вопросов, касающихся открытия мотосезона, мер профилактики нарушений ПДД, допускаемых водителями мотоциклов на автодорогах общего пользования.

Представители правопорядка призвали лидеров байкерского движения провести среди своих товарищей по хобби профилактические беседы о соблюдении ПДД и уважительном отношении к другим участникам дорожного движения.

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Участники встречи обсудили возможность выделения специальной площадки для тренировок и обучения начинающих мотоциклистов вдали от жилых кварталов. Заинтересовала присутствующих и тема внесения изменений в правила дорожного движения, касающаяся средств индивидуальной мобильности.

Руководство региональной Госавтоинспекции ответило на вопросы, заданные мотоциклистами на актуальные для них темы, в том числе касающиеся организации и проведения в ближайшее время мотопробегов в честь открытия сезона.