Пленный: ВСУ приказали расстреливать мирных жителей в российском приграничье

Прорвавшимся в Курскую область подразделениям ВСУ отдали приказ атаковать гражданское население, рассказал украинский пленный, его словам привел Mash.
Бойца, который сообщил об этом, задержали сотрудники ФСБ при содействии жителей Курской области.
Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области в прошлый вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.
Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.