Прорвавшимся в Курскую область подразделениям ВСУ отдали приказ атаковать гражданское население, рассказал украинский пленный, его словам привел Mash.

«Командование ВСУ приказало расстреливать мирных жителей в приграничных регионах России», — говорится в публикации.

Бойца, который сообщил об этом, задержали сотрудники ФСБ при содействии жителей Курской области.

Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области в прошлый вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.

Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.