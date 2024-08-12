Понедельник, 12 августа, 2024

Пленный: ВСУ приказали расстреливать мирных жителей в российском приграничье

Автор: powder

Опубликовано

Прорвавшимся в Курскую область подразделениям ВСУ отдали приказ атаковать гражданское население, рассказал украинский пленный, его словам привел Mash.

«Командование ВСУ приказало расстреливать мирных жителей в приграничных регионах России», — говорится в публикации.

Бойца, который сообщил об этом, задержали сотрудники ФСБ при содействии жителей Курской области.

Подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области в прошлый вторник. Вскоре начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что армия остановила их продвижение.

Сейчас российские военные вытесняют противника с территории страны.

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