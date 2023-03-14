План модернизации отдельных участков ливнёвки разрабатывают в Рязани

На рабочем совещании мэра Елены Сорокиной с руководством структурных подразделений рассмотрели обслуживание ливневой канализации, ликвидацию последствий непогоды и ремонт контактной троллейбусной сети.

В воскресенье в Рязани за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков. Дирекция благоустройство вместе с подрядчиком заблаговременно проводили очистку дождеприёмных колодцев, однако отдельные места подтопило. Дежурные бригады продолжали очистку решёток и работали в зонах подтопления — на Михайловском шоссе и на улице Быстрецкой возле ЖК «Паруса».

Градоначальник поручила руководителям блока ЖКХ и благоустройства разобраться в ситуации для принятия превентивных мер. Управление благоустройства разрабатывает план модернизации отдельных участков ливнёвки.

Сильный дождь, налипание снега и порывистый ветер привели к аварии на троллейбусных контактных сетях на Первомайском проспекте и улице Юбилейной. Всю ночь работали две бригады ремонтников, утром аварию устранили.

Директор МУП «УРТ» Андрей Суханов отметил, что причиной порыва стали непогода и изношенность электролинии. Предприятие вместе с управлением транспорта определили приоритетные участки сети, подлежащие ремонту в ближайшее время.