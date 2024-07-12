Пять рязанских волонтеров будут две недели работать в Луганском госпитале

12 июля «Единая Россия» отправила из Рязани в Луганскую народную республику 32-ю группу волонтеров. Помогать медикам и ухаживать за ранеными бойцами в одном из госпиталей будут пять человек.

Руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России», депутат Рязанской областной Думы Елена Синица в качестве волонтера поехала в зону СВО второй раз. Она была в составе первой группы добровольцев, отправившихся на помощь нашим бойцам в январе 2023 года.

«Я решила туда поехать, потому что живу в России, здесь живут мои дети, здесь будут жить мои внуки и все, что важно для моей страны, важно для меня, — подчеркнула Елена Синица. — В условиях СВО медицинские учреждения часто испытывают нехватку ресурсов и персонала, что делает вклад волонтеров незаменимым. А еще — это возможность показать, что даже в самых трудных обстоятельствах люди могут объединяться для оказания помощи друг другу».

Она рассказала, что Штаб оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО.

«Мы собираем гуманитарные грузы, ездим туда волонтерами, на праздники ребятам отправляем подарки, письма от рязанцев и многое другое. Все, что можно, мы делаем и отправляем туда», — добавила Елена Синица.

Уже почти год на базе Штаба реализуется программа по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей. После ее получения люди возвращаются к обычной жизни и обращаются повторно уже за решением текущих жизненных вопросов.

Среди участников 32-й группы — психолог, сопредседатель проекта Штаба общественной поддержки по психологической реабилитации участников СВО и членов их семей Елена Кузина.

«Мы придумали это проект, потому что в этом есть необходимость. В госпитале я нахожусь уже второй год. Так как понимаю всю проблематику, понимаю, что нас ждет. Мы были к этому готовы, чтобы достойно поддержать наших ребят, их семьи и их социализировать. Психологи нужны сегодня как никогда», — высказала свое мнение волонтер.

Также в составе группы трое представителей учреждения культуры города Скопина. Ольга Сорока едет на Донбасс в четвертый раз. Своим примером она воодушевила своих коллег, которые тоже стали волонтерами. Женщины рассказали, что готовы помогать медикам в уходе за ранеными и, кроме этого, могут выступить с творческими номерами перед бойцами.

Волонтеров в Штабе общественной поддержки проводили члены фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе — заместитель руководителя областного Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова и руководитель регионального исполкома партии Юлия Феоктистова.

С собой группа везет гуманитарный груз по запросу персонала госпиталя — медикаменты, одежду, предметы первой необходимости, продукты питания.