Пять рязанских волонтеров будут две недели работать в Луганском госпитале

12 июля «Единая Россия» отправила из Рязани в Луганскую народную республику 32-ю группу волонтеров. Помогать медикам и ухаживать за ранеными бойцами в одном из госпиталей будут пять человек.
Руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России», депутат Рязанской областной Думы Елена Синица в качестве волонтера поехала в зону СВО второй раз. Она была в составе первой группы добровольцев, отправившихся на помощь нашим бойцам в январе 2023 года.
Она рассказала, что Штаб оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО.
Уже почти год на базе Штаба реализуется программа по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей. После ее получения люди возвращаются к обычной жизни и обращаются повторно уже за решением текущих жизненных вопросов.
Среди участников 32-й группы — психолог, сопредседатель проекта Штаба общественной поддержки по психологической реабилитации участников СВО и членов их семей Елена Кузина.
Также в составе группы трое представителей учреждения культуры города Скопина. Ольга Сорока едет на Донбасс в четвертый раз. Своим примером она воодушевила своих коллег, которые тоже стали волонтерами. Женщины рассказали, что готовы помогать медикам в уходе за ранеными и, кроме этого, могут выступить с творческими номерами перед бойцами.
Волонтеров в Штабе общественной поддержки проводили члены фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе — заместитель руководителя областного Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова и руководитель регионального исполкома партии Юлия Феоктистова.
С собой группа везет гуманитарный груз по запросу персонала госпиталя — медикаменты, одежду, предметы первой необходимости, продукты питания.