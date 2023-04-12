Пьяный житель Шацка угрожал убийством 70-летнему отцу

Сотрудники Шацкого межмуниципального отдела МВД задержали подозреваемого в угрозе убийством отцу. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

70-летний житель Шацка сообщил полицейским, что дома пьяный сын угрожает зарезать его ножом. На место сразу же выехали сотрудники полиции. Они утихомирили нетрезвого 40-летнего местного жителя, забрали у него нож и препроводили в полицейский отдел.

Ранее злоумышленника судили за неуплату алиментов.

Предварительно установлено, что подозреваемый пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения. Ему не понравилось, как стоит посуда на кухонном столе, и он сбросил её на пол. Пожилой отец попытался успокоить сына, но тот схватил нож и пригрозил зарезать его. Испугавшись, пенсионер скрылся и на улице обратился к правоохранителям, которые оперативно нейтрализовали опасную ситуацию.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Злоумышленнику грозят принудительные работы до 2 лет либо лишение свободы до 2 лет.