Суббота, 23 сентября, 2023
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Пьяный житель Мурманской области угнал теплоход в Вологде

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Фото: телеграмм-канал «SHOT»

Как сообщает телеграмм-канал «SHOT», сбегать с места преступления угонщику пришлось вплавь.

34-летний житель поселка городского типа Мурмаши приехал в Вологду отдохнуть. В шесть утра в сильном алкогольном опьянении он залез в пассажирский теплоход «Персей», который в тот момент стоял у причала, отшвартовал судно, зашел в капитанскую рубку и попытался завести двигатель.

Сделать этого «моряку» не удалось, поэтому ему пришлось плыть по течению, и через сто метров судно село на мель.

Полицейские задержали жителя Мурманской области. Ему грозит до 8 лет колонии за угон водного транспорта.

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