Пьяный рязанец угрожал ножом посетителю магазина

Патруль полиции задержал мужчину, который угрожал ножом посетителю магазина на улице Высоковольтной в Рязани. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Вечером в Железнодорожный отдел МВД очевидец сообщил об агрессивном поведении мужчины возле сетевого магазина, торгующего спиртным. Злоумышленник, по словам заявителя, придрался к прохожим. По адресу немедленно прибыл патрульный наряд.

К этому моменту нетрезвый гражданин зашёл в магазин и вступил в конфликт с одним из покупателей, продемонстрировав тому нож и высказывая угрозы расправы. Правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого, изъяли у него нож и доставили в полицейский отдел.

Посетитель магазина, 42-летний местный житель, воспринял угрозы в свой адрес как реальные и написал заявление.

Дознаватель ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до 2 лет заключения.