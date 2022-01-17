Пьяный липчанин пинал полицейского ногой и поплатился

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Становлянского района, который применил физическую силу против представителя власти, пишет Most TV.

По версии следствия, пьяный мужчина начал нарушать общественный порядок около продуктового магазина. Его попытался остановить сотрудник полиции, однако злоумышленник начал сопротивляться и дважды пнул правоохранителя.

В итоге силовик, которому причинили физическую боль, обратился в следственные органы.

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В отношении агрессора возбудили дело, он признал вину и раскаялся. Теперь липчанину грозит до 5 лет лишения свободы.