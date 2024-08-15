Пьяный бомж убил сына на глазах матери

Мужчина без определённого места жительства предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве жителя Няндомы. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

Региональные следственные органы СКР выяснили, что вечером 13 октября 2023 года в одной из квартир города Няндома 64-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на фоне личной неприязни напал на 29-летнего хозяина квартиры. В присутствии матери потерпевшего он нанёс ему множественные ножевые ранения в область груди и шеи, что привело к мгновенной смерти.

В сообщении Следкома отмечается, что убийство сына на глазах матери, причинило женщине особые страдания.

На допросе обвиняемый частично признал свою вину. Дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.