Пьяный белгородец забрел в расположение военных и получил пулю

Житель Белгородской области гулял в районе своего села и получил огнестрельное ранение, пишет Бел.Ру.

По предварительной информации, 55-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Примерно в десять часов вечера он забрел в расположение военных недалеко от границы с Украиной. Белгородец был пьян и не реагировал на предупреждения. В итоге один из военных был вынужден выстрелить.

Пострадавший получил ранение средней степени тяжести. Мужчину отвезли в районную больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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