Воскресенье, 1 сентября, 2024

Пьяного водителя квадроцикла остановили в Рязанском районе

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

На 22 километре дороги «Рязань-Спасск-Рязанский-Ижевское-Лакаш» Рязанского района полицейские остановили пьяного водителя квадроцикла «Вилд Трак Х». Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

32-летний мужчина прошел освидетельствование, по результатам которого у него обнаружили 0,723 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это превышает допустимый уровень.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от 1,5 до 2 лет.

Отмечается, что квадроцикл поместили на специализированную стоянку.

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