Вторник, 25 октября, 2022
Татьяна Проводина

Пьяного мотоциклиста остановили в Сасовском районе

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Фото с сайта Госавтоинспекции Рязанской области

Сотрудники Госавтоинспекции остановили в селе Верхнее Мальцево Сасовского района нетрезвого мотоциклиста. Подробности привели в ГИБДД по Рязанской области.

В вечернее время на улице Слобода дорожные инспекторы остановили для проверки мотоцикл «Урал». Транспортным средством управлял 29-летний мужчина с характерными признаками алкогольного опьянения. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало 1,214 миллиграмм на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления мотоциклом с составлением административного протокола. Ответственность предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС от полутора до двух лет.

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