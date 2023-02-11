В Санкт-Петербурге 10 февраля питбуль по кличке Бес напал на первоклассницу, сообщает РЕН ТВ.

По информации журналистов, инцидент случился вечером во дворе дома № 28 на улице Пионерстроя. Хозяин, выгуливавший собаку, снял с неё намордник и поводок, после чего питбуль напал на ребёнка.

Девочка доставлена в больницу, состояние пациентки оценивается как тяжёлое. Врачи зафиксировали множество укушенных ран лица, повреждения костей лицевого скелета.

Владелец собаки стал фигурантом дела об административном правонарушении.