Суббота, 11 февраля, 2023
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Питбуль по кличке Бес изуродовал первоклассницу в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге 10 февраля питбуль по кличке Бес напал на первоклассницу, сообщает РЕН ТВ.

По информации журналистов, инцидент случился вечером во дворе дома № 28 на улице Пионерстроя. Хозяин, выгуливавший собаку, снял с неё намордник и поводок, после чего питбуль напал на ребёнка.

Девочка доставлена в больницу, состояние пациентки оценивается как тяжёлое. Врачи зафиксировали множество укушенных ран лица, повреждения костей лицевого скелета.

Владелец собаки стал фигурантом дела об административном правонарушении.

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