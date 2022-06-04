Писатель Лукьяненко рассказал, когда закончит серию «Дозоров»

Последний роман из цикла «Дозоры» писатель-фантаст Сергей Лукьяненко собирается дописать после окончания работы над книгой «Лето волонтера». Об этом сообщает ТАСС.

Во время фестиваля «Красная площадь» Лукьяненко рассказал, что готово более трети книги. По его словам, если войти в темп, её можно закончить за пару месяцев.

Выход книги «Вечный дозор», последней в цикле, анонсировался на май 2022 года, но был перенесён.

Первая книга о маге Антоне Городецком — «Ночной дозор» — вышла в 1998 году. В 2004 году на экраны вышел фильм Тимура Бекмамбетова. Шестая книга серии, последняя на данный момент, издана в 2014 году.