Писатель Лукьяненко назвал единственную книгу, которую должны прочитать все

Известный российский писатель Сергей Лукьяненко в беседе с NEWS.ru заявил, что не существует универсального списка книг, обязательных к прочтению.

По его мнению, каждому человеку нужно самостоятельно найти те произведения, которые затронут его душу и окажутся полезными.

Единственная книга, которую выделил Лукьяненко, это «Букварь», чтобы научиться читать.

«Если что-то выделять для себя, то я просто потону в этом списке, начиная от „Незнайки на луне“, заканчивая взрослыми книгами Достоевского и многих других авторов», — признался писатель.