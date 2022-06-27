«Пиратки» продуктов от Microsoft набирают популярность в России

За последние три месяца спрос на пиратские версии продуктов от IT гиганта вырос в стране в несколько раз. Об этом сообщает РБК.

Жители России гуглят пиратские Windows 10 чаще на 80-250%. Запрос о бесплатном скачивании Microsoft Excel стал популярнее на 650%.

Специалисты по кибербезопасности, опрошенные РБК, подтвердили такую тенденцию. Павел Коростелев, глава отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности», пояснил, что люди, привыкшие к лицензионному софту, пересядут на «пиратки», а вернуться обратно будет потом очень сложно.