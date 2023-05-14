Пикет в защиту животных прошёл в Рязани 13 мая

Неравнодушные рязанцы в субботу, 13 мая, вышли на пикет в защиту животных в Центральный парк культуры и отдыха. Об этом сообщается в группе Зоозащита Рязань ВКонтакте.

Мероприятие против поправок в федеральный закон, который позволит умерщвлять бездомных животных, было согласовано только на 100 человек, а могло прийти ещё больше, – отмечается в публикации.

На пикете собрали много подписей против поправок в закон об эвтаназии животных.

Ранее пикет с напоминанием о 114-й статье Конституции – о формировании ответственного отношения к животным — прошёл в Рязани в начале мая.