В РНПК выбрали лучших по профессии-2020

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернем обществе НК «Роснефть», завершился локальный этап смотра-конкурса «Лучший по профессии — 2020». В первом этапе участие приняли более 1000 человек. Из них отобрали 69 работников, которые боролись за призовые места в 8 номинациях: оператор технологических установок, оператор товарный, машинист технологических насосов, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, приборист, машинист компрессорных установок, слесарь по ремонту технологических установок, лаборант химического анализа.

Победители и призёры смотра-конкурса получили дипломы, памятные подарки и значительные денежные премии. А обладатели первых мест в каждой номинации теперь представят Рязанскую НПК в финале корпоративного конкурса.

В номинации «Оператор технологических установок» конкурсным испытанием был пуск центробежного насоса. Его нужно было подготовить, проверить все схемы, задвижки, приборы. Затем запустить и выполнить определенное задание, например, откачать одну ёмкость в другую, после чего – остановить насос. Победитель в этой номинации Алексей Балакин участвует в этом конкурсе ежегодно с 2010 года.

– Благодаря участию в конкурсе я, осознаю, что не застаиваюсь на одном месте, ведь во время подготовки к конкурсу приходится изучать нормативные документы, правила, инструкции, технологии и многое другое. А участие в смотре – это некая самопроверка. Тем более что конкурс даёт возможность повысить свою профкатегорию, – отметил Балакин.

Победитель номинации «Оператор товарный» Сергей Курепин рассказал, что участвует в конкурсе в пятый раз. Четыре раза он побеждал и один раз занял второе место.

– На заводе я с 1997 года, — рассказывает Сергей Курепин. — За эти годы ни разу не пожалел о выбранном пути, достиг максимального (шестого) разряда, стал заместителем начальника участка товарно-сырьевого цеха и наставником для молодых специалистов – передаю свой опыт и развиваюсь сам, а также участвую в профсоюзной деятельности. В смотре-конкурсе участвую уже в пятый раз: четыре раза побеждал и один раз занял второе место.

Сейчас Сергей Курепин готовится к корпоративному этапу. Для этого в Учебном центре РНПК организуются специальные занятия. А на участке Сергею помогают готовиться начальник участка и заместитель начальника цеха.

Смотр-конкурс является важным элементом корпоративной культуры предприятия и направлен на профессиональное развитие работников и распространение передового опыта среди работников. Конкурс проводится уже в 19-й раз. По традиции заводскому этапу предшествовали цеховые испытания. Претенденты на победу демонстрировали теоретические знания и практические навыки. Многие из участников впервые конкурировали с коллегами и большинство из них продемонстрировали уверенные практические навыки работы и высокий уровень теоретических знаний.

Особое внимание члены жюри обращали на знания в области промышленной и пожарной безопасности и охраны труда.

Рязанская НПК предоставляет своим работникам все возможности для профессионального развития и карьерного роста. Ежегодно на предприятие устраиваются на работу около 20 молодых работников. Для новичков предприятие проводит системную работу по их адаптации на производстве, развитию профессиональных, корпоративных и лидерских компетенций. Более опытные сотрудники могут повысить квалификацию путем прохождения тестирования с последующей сдачей экзамена на повышение разряда в Учебном центре РНПК. Хорошей возможностью проявить свои навыки и умения являются ежегодные конкурсы профессионального мастерства.

Рязанская НПК большое внимание уделяет и повышению престижа рабочих специальностей. Подготовка рабочих кадров ведется в сотрудничестве с 10 вузами и ссузами страны. Предприятие инвестирует средства в развитие организаций среднего профессионального образования, обеспечивает ознакомительную и производственную практику студентов и принимает на работу выпускников.

Кроме того, Рязанская НПК много лет успешно реализует программу наставничества. Она позволяет раскрыть профессионально-личностный потенциал молодых работников и передавать знания, умения и навыков от более опытного работника к менее опытному.