Певица МакSим посетила монастырь в Рязанской области

Певица МакSим (Марина Абросимова) побывала в Вышенском Успенском монастыре в Рязанской области. Видео из обители, которая находится в Шацком районе, она поделилась в официальной группе ВКонтакте.

23 января в Вышенском монастыре состоялось празднование в честь святителя Феофана, Вышенского Затворника — известного подвижника и выдающегося богослова. В монастыре святитель пребывал тридцать лет, большую часть этого времени — в строгом затворе. Сейчас там хранятся его мощи.

МакSим побывала на Литургии, которую возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Также певица опубликовала видео из монастырской трапезной. Участие в торжестве также принял духовный наставник певицы, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов).

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Отметим, что Марина Абросимова нередко приезжает в Рязанскую область. Чаще всего она бывает в Пронском монастыре у игумена Луки.