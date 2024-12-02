Понедельник, 2 декабря, 2024
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Певец SHAMAN рассказал, как встретит Новый год

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Алексей Самохин
Изображение от senivpetro на Freepik

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что в Новый год, как и многие музыканты, будет работать. Об этом артист заявил в интервью REGIONS.

Такое времяпровождение Дронов назвал традицией, нарушать которую он не намерен.

По словам артиста, уходящий год для него выдался крайне сложным, он пережил много потерь. Умер художник по свету, с которым работал музыкант, руководитель пресс-службы Антон Коробков-Землянский, летом Ярослав развёлся с женой.

Артист не унывает, он уверен, что новый год будет лучше.

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