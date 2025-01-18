Певец Natan объяснил измену жене в «Шоу Воли» на ТНТ

Новогодняя лихорадка закончилась, а значит, что мы все входим в рабочее русло, в том числе и ведущие «Шоу Воли» (16+) на ТНТ. Свежий выпуск программы выйдет в воскресенье, 19 января, в 00:10.

Первым гостем станет фигурант главного звездного скандала 2024-го года певец Natan (Алишер Мирзохонов). Напомним, что певец стал участником проекта ТНТ «Звёзды в джунглях», где несмотря на статус женатого человека, оказывал знаки внимания (и не только) другим женщинам — блогеру Лерчек (Валерия Чекалина) и певице Бьянке.

Павел Воля представит певцу шанс объясниться и поделиться собственной версией развития событий. По словам музыканта, еще до поездки на остров он находился на грани расставания с супругой, а на реалити решил «уйти в отрыв».

«Это было, и я это признаю. Я пошел на проект запутанным, хотел разобраться в своих отношениях. Накосячил жестко, ничего хорошего не сделал, чтобы мне это как-то помогло, но в тот момент был крах. Мы уже были близки к разводу с женой», — говорит Natan. Реклама

По словам музыканта, сейчас ему приходится терпеть множество хейта в свой адрес. Более того, от повышенного внимания страдают супруга и дети музыканта. В раздувании скандала Natan обвинил Алёну Блин, которая также была одной из участниц шоу, а сейчас активно обсуждает случившееся в собственном проекте.

«Во всю эту ситуацию вцепилась Алёна Блин, и я знаю почему. Если говорить откровенно, это скрывается псевдо поддержкой моей супруги, но это просто хайповая тема, на которой Алёна выстроила уже ни одно свое интервью, приглашая других участников. Причем, в этих интервью она уделяет больше и больше внимания мне, лезет в какие-то прошлые моменты моей жизни. Очень не хочется, чтобы это скрывалось под вот такой псевдо поддержкой моей супруги. Это семейная тема, и лезть туда сейчас очень стрёмно», — заявил Natan.

Glukoza, фото: ТНТ

Следующей на огонек заскочет Glukoza. Певица продемонстрирует новый имидж, связанный с выходом очередного альбома. Кроме того, выяснится, что девушка выпускает книгу о секретах своей красоты. Некоторыми из них она поделится в студии.