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Пятница, 1 октября, 2021
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Петербуржец зверски убил насильника своей девушки

Никита Брыкин
Петербуржец зверски убил насильника своей девушки

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В Петербурге в Пулково задержали 18-летнего мужчину, который подозревается в убийстве бывшего своей девушки, пишет Shot.

Возлюбленная рассказала ему, что в возрасте 15 лет она встречалась со взрослым мужиком. Сейчас ему 30 лет, и он работает массажистом. Парень вышел из себя, когда узнал, что мужчина насиловал ребенка.

Злоумышленник решил отомстить и задумал прикончить педофила. В итоге он создал соцсетях фейковый аккаунт и стал переписываться с будущей жертвой от имени некой дамы.

В день рождения изнасилованной девушки они встретились, и 18-летний парень нанес потерпевшему 30 ранений ножом. После этого он пытался улететь в Ереван вместе с девушкой, но его поймали.

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