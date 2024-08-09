Петербуржец нашел тело подруги после вписки с толпой мигрантов

Житель Петербурга нашел обезображенное тело подруги после вечеринки, на которой она была с четырьмя мигрантами, пишет телеграм-канал «Плохие новости».

По его данным, парень начал переживать, поскольку 25-летняя девушка не отвечала на звонки. Он приехал к ней в квартиру и обнаружил разлагающийся труп, изрезанный ножом.

«Следователи насчитали более 100 ножевых ранений», – говорится в публикации.

Выяснилось, молодая петербурженка устроила дома вписку с приезжими и наркотиками.

По данным следствия, злоумышленники изнасиловали хозяйку квартиры, а потом убили. Их пока не нашли.