Петербуржец нашел тело подруги после вписки с толпой мигрантов

Житель Петербурга нашел обезображенное тело подруги после вечеринки, на которой она была с четырьмя мигрантами, пишет телеграм-канал «Плохие новости».
По его данным, парень начал переживать, поскольку 25-летняя девушка не отвечала на звонки. Он приехал к ней в квартиру и обнаружил разлагающийся труп, изрезанный ножом.
Выяснилось, молодая петербурженка устроила дома вписку с приезжими и наркотиками.
По данным следствия, злоумышленники изнасиловали хозяйку квартиры, а потом убили. Их пока не нашли.