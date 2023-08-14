Песня технолога из Рязани прозвучит на «Тавриде» в исполнении Мити Фомина

19 августа в Крыму на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет суперфинал первого сезона международного конкурса русской песни «АвторА!». В гала-концерте прозвучат избранные авторские песни в исполнении звездных гостей. Митя Фомин выйдет на сцену с песней «Письмами», которую для него написала технолог рязанской фабрики специй Алла Орлова.
Во время записи трека в Москве Алла Орлова рассказала о том, как создавалась песня:
Алла представила свою песню в конкурсе «АвторА!», и там на неё обратил внимание артист, музыкант Митя Фомин. На Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» состоится премьера песни в его исполнении.
В гала-концерте также примут участие Олег Газманов, Ирина Дубцова, Любовь Успенская и ее дочь Татьяна (PACHA TATI), SHAMAN, группа «Фабрика», группа «Корни», Виктория Дайнеко, Юлианна Караулова, Немила, Катя Пати, Mari M, дуэт NitiDila, певица Daasha.
Первый сезон международного конкурса авторов русской песни, инициированного в 2022 году Игорем Матвиенко при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, завершился в июле этого года. Авторитетное жюри, в состав которого вошли артисты, продюсеры, руководители крупнейших радиохолдингов, поэты-песенники и популярные блогеры, оценивало композиции из присланных на конкурс и отбирало лучшие. Многие из конкурсных работ уже прозвучали в исполнении популярных артистов на крупных концертах, попали в плейлисты музыкальных платформ и вошли в хит-парады радиостанций.
19 августа на главной сцене Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» будут подведены итоги почти годовой работы всех участников и организаторов первого сезона ежегодного конкурса «АвторА!», аналогов которому в нашей стране нет. Там же объявят победителей первого сезона конкурса.