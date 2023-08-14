Песня технолога из Рязани прозвучит на «Тавриде» в исполнении Мити Фомина

19 августа в Крыму на Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» пройдет суперфинал первого сезона международного конкурса русской песни «АвторА!». В гала-концерте прозвучат избранные авторские песни в исполнении звездных гостей. Митя Фомин выйдет на сцену с песней «Письмами», которую для него написала технолог рязанской фабрики специй Алла Орлова.

Во время записи трека в Москве Алла Орлова рассказала о том, как создавалась песня:

«Песня пришла ко мне на фабрике. До четырех утра я не могла уснуть, была в жутко усталом состоянии, и эта мелодия преследовала меня. В итоге я встала, когда уже начали петь утренние птицы, и напела ее в диктофон. Я к музыке, по большому счету, не имею отношения — я человек производства и торговли. Но мне очень нравится заниматься творчеством. Я отправляла заявки на все этапы „АвторА!“, и буду отправлять дальше. Такие конкурсы очень нужны, это невероятный творческий пинок. Благодаря платформе „АвторА!“ я нашла людей, с которыми мы начали сотрудничать. Кто-то делает биты, кто-то — аранжировки, кто-то помогает ориентироваться в музыкальных направлениях».

Алла представила свою песню в конкурсе «АвторА!», и там на неё обратил внимание артист, музыкант Митя Фомин. На Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» состоится премьера песни в его исполнении.

«Вообще самое ценное — энергия и идея. И того и другого недостаток большой, мы все время ищем хорошие песни. Ценность как раз в новых авторах, которые дают новые мысли исполнителям. Это некий симбиоз людей, которые находят друг друга через время, через расстояния. Здорово, что организаторы конкурса „АвторА!“ дают возможность, которой и авторы, и исполнители были долгое время лишены. Новые связи, возможности — это то, в чем наша страна нуждается. Чем больше у нас будет „своего“, тем лучше будет нам самим — нет ничего лучше, чем самобытность и аутентичность для любого человека, а особенно для автора», — признался Митя Фомин.

В гала-концерте также примут участие Олег Газманов, Ирина Дубцова, Любовь Успенская и ее дочь Татьяна (PACHA TATI), SHAMAN, группа «Фабрика», группа «Корни», Виктория Дайнеко, Юлианна Караулова, Немила, Катя Пати, Mari M, дуэт NitiDila, певица Daasha.

Первый сезон международного конкурса авторов русской песни, инициированного в 2022 году Игорем Матвиенко при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, завершился в июле этого года. Авторитетное жюри, в состав которого вошли артисты, продюсеры, руководители крупнейших радиохолдингов, поэты-песенники и популярные блогеры, оценивало композиции из присланных на конкурс и отбирало лучшие. Многие из конкурсных работ уже прозвучали в исполнении популярных артистов на крупных концертах, попали в плейлисты музыкальных платформ и вошли в хит-парады радиостанций.

19 августа на главной сцене Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» будут подведены итоги почти годовой работы всех участников и организаторов первого сезона ежегодного конкурса «АвторА!», аналогов которому в нашей стране нет. Там же объявят победителей первого сезона конкурса.