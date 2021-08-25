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Среда, 25 августа, 2021
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Песков рассказал, как Кремль оценивает губернаторов

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Песков рассказал, как Кремль оценивает губернаторов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают эффективность работы губернаторов как лидеров партийных списков «Единой России». Об этом сообщает РИА «Новостей».

Песков отметил, что в первую очередь губернаторов оценивают по результатам их работы на посту главы региона. Именно они несут ответственность за социально-экономическое положение в своих областях, за решение возникающих проблем.

Пресс-секретарь президента заметил, что многие субъекты РФ в этом году столкнулись с беспрецедентными чрезвычайными природными явлениями, связанными с засухой, наводнениями…

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