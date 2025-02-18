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Общество

Песков: Путин готов вести переговоры и с Зеленским, но правомочность вызывает сомнения

Алексей Самохин

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, 18 февраля сделал ряд важных заявлений, касающихся как внутренней, так и внешней политики страны. Ключевые тезисы приводит телеграм-канал ТАСС.

  1. Ситуация в Абхазии:
    Россия заинтересована в том, чтобы выборы в Абхазии прошли в рамках законности. Песков подчеркнул, что для Москвы важна стабильность в этой близкой стране.
  2. Урегулирование на Украине:
    По словам Пескова, урегулирование конфликта на Украине невозможно без рассмотрения вопросов безопасности в Европе. Россия с самого начала конфликта выступала за мирное решение, в отличие от Украины и Европы.
  3. Отношения с ЕС:
    Кремль будет внимательно следить за возможным появлением у Евросоюза «совместных оборонных планов». Это может повлиять на баланс сил в регионе.
  4. Переговоры с Зеленским:
    Владимир Путин готов вести переговоры с Владимиром Зеленским, однако правомочность украинского лидера вызывает у России сомнения.
  5. Вступление Украины в ЕС:
    Россия считает, что вступление Украины в Евросоюз является суверенным правом Киева, поскольку ЕС — не военное объединение.
  6. Цели спецоперации:
    Россия намерена добиться своих целей в рамках специальной военной операции, предпочтительно мирными средствами.
  7. Совещание Путина с правительством:
    18 февраля Владимир Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи из Санкт-Петербурга. На повестке дня — результаты диспансеризации за 2024 год и другие текущие вопросы.

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