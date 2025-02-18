Песков: Путин готов вести переговоры и с Зеленским, но правомочность вызывает сомнения

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, 18 февраля сделал ряд важных заявлений, касающихся как внутренней, так и внешней политики страны. Ключевые тезисы приводит телеграм-канал ТАСС.
- Ситуация в Абхазии:
Россия заинтересована в том, чтобы выборы в Абхазии прошли в рамках законности. Песков подчеркнул, что для Москвы важна стабильность в этой близкой стране.
- Урегулирование на Украине:
По словам Пескова, урегулирование конфликта на Украине невозможно без рассмотрения вопросов безопасности в Европе. Россия с самого начала конфликта выступала за мирное решение, в отличие от Украины и Европы.
- Отношения с ЕС:
Кремль будет внимательно следить за возможным появлением у Евросоюза «совместных оборонных планов». Это может повлиять на баланс сил в регионе.
- Переговоры с Зеленским:
Владимир Путин готов вести переговоры с Владимиром Зеленским, однако правомочность украинского лидера вызывает у России сомнения.
- Вступление Украины в ЕС:
Россия считает, что вступление Украины в Евросоюз является суверенным правом Киева, поскольку ЕС — не военное объединение.
- Цели спецоперации:
Россия намерена добиться своих целей в рамках специальной военной операции, предпочтительно мирными средствами.
- Совещание Путина с правительством:
18 февраля Владимир Путин проведет совещание с правительством по видеосвязи из Санкт-Петербурга. На повестке дня — результаты диспансеризации за 2024 год и другие текущие вопросы.