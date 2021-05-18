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Вторник, 18 мая, 2021
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Первый зампред правительства Анна Рослякова публично отчитается перед рязанцами

Елена Лобанова
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В среду, 19 мая, перед рязанцами с последним публичным отчетом выступит первый зампред правительства региона Анна Рослякова. Об этом сообщается в группе ВК «Рязанская область«.

Вместе с Анной Росляковой на вопросы жителей ответят и руководители подведомственного ей блока. В частности, в «Точке кипения» выступят начальник госжилинспекции Геннадий Шмидт, начальник главного управления ЗАГС Елена Васильева, начальник государственной инспекции стройнадзора Василий Маслов, начальник главного архивного управления Александра Перехватова, начальник главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Александр Сурин и министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина.

Начало отчета запланировано на 16:00. Для рязанцев организуют онлайн-трансляцию в группе ВК.

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