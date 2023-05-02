Первый в России завод автокомпонентов китайского производителя может появиться в Рязани

— Предварительные договоренности об этом были достигнуты накануне, — написал Никитин в телеграм-канале. — С представителями инвестора побывали на площадке, обсудили потребности и характеристики будущего проекта, на месте осмотрели подходящие участки. Компания специализируется на производстве пластичных уплотнителей, элементов автомобильной подвески и других запчастей.

Потенциальные китайские партнеры оценили выгодное логистическое расположение нашего региона, преференции резидентам, и развитую инфраструктуру самого индустриального парка. В частности, проложенные в «Рязанском» ж/д пути необщего пользования, которые открывают возможности бесшовной доставки сырья из Китая, а готовых изделий — во всех направлениях по России и за её пределы.

Для нас это крайне важный, стратегический партнёр, поэтому по поручению губернатора команда Корпорации развития приложит максимум усилий, чтобы претворить договорённости в жизнь.

Кстати, в парке уже есть резидент с проектом аналогичного профиля — это производство различных фильтров и тормозных колодок.