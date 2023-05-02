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Вторник, 2 мая, 2023

Первый в России завод автокомпонентов китайского производителя может появиться в Рязани

Изображение от snowing на Freepik
Изображение от snowing на Freepik

Первый в России завод по выпуску автокомпонентов крупного китайского производителя может локализоваться в индустриальном парке «Рязанский». Об этом 2 мая сообщил зампред правительства Рязанской области Артём Никитин.

— Предварительные договоренности об этом были достигнуты накануне, — написал Никитин в телеграм-канале. — С представителями инвестора побывали на площадке, обсудили потребности и характеристики будущего проекта, на месте осмотрели подходящие участки. Компания специализируется на производстве пластичных уплотнителей, элементов автомобильной подвески и других запчастей.
Потенциальные китайские партнеры оценили выгодное логистическое расположение нашего региона, преференции резидентам, и развитую инфраструктуру самого индустриального парка. В частности, проложенные в «Рязанском» ж/д пути необщего пользования, которые открывают возможности бесшовной доставки сырья из Китая, а готовых изделий — во всех направлениях по России и за её пределы.
Для нас это крайне важный, стратегический партнёр, поэтому по поручению губернатора команда Корпорации развития приложит максимум усилий, чтобы претворить договорённости в жизнь.
Кстати, в парке уже есть резидент с проектом аналогичного профиля — это производство различных фильтров и тормозных колодок.

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