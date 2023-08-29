Первый руководитель стационара УВД Рязанской области Антонина Пружинина отметила 90-летие

29 августа первый руководитель стационара УВД Рязанской области, Заслуженный врач России Антонина Пружинина отметила 90-летие.

Работать в стационаре Антонина Пружинина начала в 1972 году и оставалась на этой должности до 2013 года. Отметив 80-летний юбилей, врач вышла на пенсию.

Опираясь на опыт прожитых лет, именинница говорит, что медицина – это счастье, и ей повезло работать с удовлетворением от своего труда:

Помогать людям это большое дело и большое счастье. Но для этого надо всего себя отдавать пациенту, — передает слова врача пресс-служба регионального МВД.

Сейчас Антонина Пружинина продолжает активную жизнь и считает труд и домашние заботы залогом долголетия и душевного здоровья.

В гости к имениннице приехал заместитель начальника УМВД России Рязанской области полковник полиции Вадим Черемисин. Он поблагодарили Антонину Васильевну за преданность выбранной профессии и самоотверженный труд. К поздравлениям присоединились врио начальника Медико-санитарной части МВД Рязанской области подполковник внутренней службы Андрей Пыко и коллеги Антонины Пружининой.