Первый международный футбольный матч и самый продаваемый альбом в музыкальной истории: что произошло 30 ноября

7info рассказывает о событиях, произошедших в разное время 30 ноября.

1609 год: Галилео Галилей составил первую карту Лунной поверхности.

1872 год: В Глазго прошёл первый официальный международный матч по футболу:

30 ноября 1872 года состоялась первая официальная международная встреча сборных Англии и Шотландии, завершившаяся нулевой ничьей.

1912 год: В артистическом подвале «Бродячая собака» состоялось первое публичное выступление В. В. Маяковского.

1979 год: Выпущен альбом The Wall, последний альбом британской группы Pink Floyd в классическом составе.

Как и три предыдущих диска Pink Floyd, The Wall является концептуальным альбомом, исследующим тему отчуждения и самоизоляции. По своей структуре это — рок-опера, сюжет которой повествует о Пинке. Душевный упадок Пинка начинается с потери отца, который погибает во время Второй мировой войны, усугубляется травлей со стороны школьных учителей и чрезмерной опекой деспотичной матери, а затем крахом его брака; все это приводит его к добровольному отчуждению от общества. Стена — символ этого отчуждения.

1982 год: Выпущен самый продаваемый альбом в истории музыки Thriller Майкла Джексона.

Работа над альбомом велась в период с апреля по ноябрь 1982 года на студии Westlake Recording Studios (англ.)рус. в Лос-Анджелесе. Продюсированием занимались Куинси Джонс и сам Джексон. Всего в альбоме девять треков, четыре из них были написаны самим певцом. Все семь синглов, выпущенных из Thriller, попали в топ-10 чарта Billboard Hot 100. На три из них были сняты музыкальные видеоклипы.

Эта пластинка позволила Джексону сломать расовые барьеры в поп-музыке: видео на песни «Thriller», «Billie Jean» и «Beat It» попали в регулярную ротацию на MTV. Альбом был одним из первых, использующих музыкальные видео в качестве успешного инструмента продвижения. Всего за год Thriller стал самым продаваемым альбомом всех времён и остаётся таковым до сих пор.