Первый лесной пожар ликвидирован в Рязанской области

В Шиловском районе 13 апреля с земель сельхозназначения огонь перешёл в лесной фонд. Причиной, вероятно, стал умышленный поджог сухой травы. Об этом сообщает министерство природопользования Рязанской области.

Сотрудники ГКУ РО «Шиловское лесничество» обнаружили задымление во время патрулирования лесного фонда. Дежурные филиала «Пожлеса» в рабочем посёлке Шилово оперативно выехали на место, чтобы провести опашку и ликвидировать возгорание.

В тушении участвовали сотрудники Шиловского лесничества, ПХС «Шилово» и пожарной части в р.п. Шилово – 47 человек и 20 единиц техники.

Благодаря организованной и слаженной работе лесной пожар удалось полностью ликвидировать в день обнаружения. Огонь прошёл 18 гектаров. Тушение затруднял сильный порывистый ветер – на момент обнаружения средняя скорость ветра составляла 18 м/с.

Минприроды региона призывает всех жителей Рязанской области соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. Необходимо помнить, что вполне реальна опасность возникновения лесного пожара даже от незначительного источника огня.

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах для граждан – от 15 до 30 тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт и уголовную ответственность. Предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет, а также возмещение суммы причинённого ущерба.

В случае обнаружения лесного пожара или возгораний вблизи лесных массивов следует сообщить об этом:

— в ГБУ РО «Пожлес» – 8 (4912) 28-79-59;

— на Прямую линию Лесной охраны – 8 (800) 100-94-00;

— на телефон экстренных служб – 112.