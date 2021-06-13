Первый канал показал последствия ливня в Рязани

Затопленную сильным ливнем Рязань показал Первый канал.
В выпуске новостей показали видео, снятое в городе 12 июня. Среди объектов – автомагазин «Драйвер», ушедший под воду.
Затопленную сильным ливнем Рязань показал Первый канал.
В выпуске новостей показали видео, снятое в городе 12 июня. Среди объектов – автомагазин «Драйвер», ушедший под воду.
Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.
Телефон: 4 912 405043.
Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]
Техподдержка: [email protected]
Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.
Время работы: 24/7
Написать в редакцию: [email protected]