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Вторник, 30 ноября, 2021
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Первый канал перезапустит «Поле чудес» в новом формате

7info

Первый канала не будет продлевать контракт с телекомпанией «Вид», долгие годы снимавшей капитал-шоу «Поле чудес». Об этом сообщила пресс-служба канала.

Причиной такого решения названы изменившиеся условия, предложенные для сотрудничества.

В то же время отказываться от выпуска программы, которая выходит в эфир более 30 лет, Первый не собирается. Достигнута договоренность о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником вдохновения для создателей передачи.

В январе в эфир выйдет программа «Наше Поле Чудес» с Леонидом Якубовичем. Сам ведущий считает, что перезапуск программы — повод встряхнуться после 30 лет работы.

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