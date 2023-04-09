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Воскресенье, 9 апреля, 2023
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Первые дни Страстной седмицы 10, 11, 12 апреля: смысл и традиции

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Наступила Страстная седмица. Церковь в эти дни вспоминает последние дни земной жизни Иисуса Христа. Особым молитвенным духом и важным спасительным смыслом исполнены богослужения в храмах в эти великие дни.

Богослужения Великого понедельника, Великого вторника и Великой среды 10, 11 и 12 апреля посвящены особым воспоминаниям и ветхозаветным и новозаветным образам, которые отражаются в песнопениях и евангельских чтениях.

О них рассказывает настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов).

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