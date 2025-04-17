Первые деревья высадили в «Саду памяти» в Касимовском округе

В Касимовском округе вице-губернатор Рязанской области Артем Баранов принял участие в закладке «Сада памяти» на территории Шостьенской средней школы. Об этом он сообщил на своей странице Вконтакте.

Сад памяти создается в рамках программы «Наука – духовность – патриотизм» в области овощеводства и садоводства, которая осуществляется по благословению Патриарха Кирилла. Высадка деревьев посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с вице-губернатором жители округа высадили первые 20 деревьев «Сада памяти», каждое посвящено знаменитым людям касимовского края, Рязанской области, Героям Советского Союза и России.

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Завершить закладку сада планируется в конце сентября.