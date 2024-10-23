Среда, 23 октября, 2024
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Первокурсникам-иностранцам РГУ напомнили требования миграционного законодательства

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Валерия Мединская

В РГУ имени С.А. Есенина состоялась встреча руководства университета с иностранными первокурсниками. В настоящее время в институтах, на факультетах вуза обучаются более 200 студентов из 23 зарубежных государств, которые представляют, в том числе, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Республику Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Камерун, Гвинея-Бисау. Студенты принимают участие в региональных, университетских мероприятиях, поощряются за активность в творческой, спортивной деятельности.

– Благодарю коллег из государственных, общественных организаций за содействие в правовой, социокультурной адаптации наших обучающихся, – отметил в приветственном слове исполняющий обязанности ректора Дмитрий Боков.

Во встрече приняли участие представители министерства территориальной политики Рязанской области, Главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области, Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области, руководители общественных организаций, сотрудники административных подразделений РГУ. В ходе встречи обучающимся были презентованы возможности социокультурной среды университета и региона. Студенты получили информацию о порядке соблюдения ключевых требований миграционного законодательства Российской Федерации.

В завершение диалога помощник ректора по внешним связям Сергей Бунин вручил благодарственные письма иностранным студентам, проявляющим высокую активность в общественной жизни. Мероприятие было организовано отделом международной деятельности совместно с Координационным центром по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма РГУ имени С.А. Есенина.

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