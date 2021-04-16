Первой посетительницей пункта вакцинации в «М5 Молл» стала 69-летняя пенсионерка

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Рязанка Надежда Штратникова специально приехала сегодня в ТРЦ «М5 Молл», чтобы сделать прививку в открывшемся здесь пункте вакцинации от коронавируса. Женщина говорит, что давно хотела защитить себя от опасной инфекции и, когда узнала о начале работы нового пункта вакцинации, незамедлительно туда отправилась.

Надежде Георгиевне в сентябре этого года исполнится 70 лет. Она убеждена, что люди её возраста обязательно должны задуматься о вакцинации от коронавируса, потому что именно они находятся в зоне риска. В окружении пенсионерки, по её словам, немало людей, которые сделали прививку. Это, в том числе соседи, которым уже за 80 лет. Женщина решила последовать их примеру.

– Мне здесь очень понравилось. Доброжелательная обстановка, очень свободно. Всё-таки в поликлинике выше вероятность встретиться с инфекцией, – отзывается о посещении пункта вакцинации в «М5 Молл» пенсионерка.

Она уверена, что иммунитет, который получит после двух этапов вакцинации, позволит ей чувствовать себя более уверенно в плане передвижений. Например, не опасаясь заразиться, ездить в общественном транспорте, ходить по любимым магазинам для творчества (Надежда Георгиевна увлекается рукоделием и шьёт кукол-тильд). А в перспективе пенсионерка планирует с приятельницей отправиться в путешествие на Валаам.