Первая зарплата и опыт работы. Студенты технологического колледжа рассказали о практике в «Зелёном саде»

В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов проходили практику в строительной компании. Они работали электромонтажниками слаботочных систем.

Илья Костюков учится на третьем курсе по специальности «сетевое и системное администрирование».

— Практика в компании «Зелёный сад» была интересной, — рассказал он. — Сначала занимался прозвоном проводов, определяя их исправность. Потом доверили более серьёзную работу — на объекте «Еврокласс-4» мы с ребятами подключали электричество на 26-м техническом этаже.

Данила Платонов и Иван Гетманский четверокурсники. Они учатся по специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Для них это уже вторая производственная практика — первая была на заводе.

— В «Зелёном саде» нам поручали разную работу. Например, мы протягивали кабели под видеокамеры, которые установлены в местах общего пользования, — рассказал Данила. — А в конце практики мы изготавливали систему прогрева бетона на ЖК «Еврокласс-4». Зимой это актуально.

Ребята отмечают, что в компании их встретили хорошо, закрепили наставников, которые помогали и подсказывали, если что-то было непонятно. Ещё одним бонусом стала зарплата. «Зелёный сад» всегда оплачивает практику, которую молодые специалисты проходят в компании.

Кстати, Данина Платонов и Иван Гетманский выбрали профессию электромонтажников по примеру старших родственников: деда и отца. Эту профессию ребята вполне справедливо считают престижной и востребованной.

Реклама

После получения дипломов все трое студентов планируются вернуться в «Зелёный сад» — уже на постоянную работу.