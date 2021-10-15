Персональный водитель в Рязани может получать 90 тысяч рублей

Сервис по поиску работы SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Персональный водитель» в компаниях сферы розничной торговли.

Зарплатный максимум для персонального водителя в компаниях сферы розничной торговли в Москве составляет 150 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 120 тыс. руб., в Екатеринбурге — 100 тыс. руб., а в Рязани — до 90 тыс. рублей. Высокий доход предлагают специалистам со стажем вождения 7—10 лет и опытом экстремального вождения в условиях города.

Среднерыночная зарплата в Рязани составляет 45 тыс. рублей.

Меньше всего получают водители с опытом работы от 3 лет — от 30 до 32 тысяч рублей. Специалисты со стажем вождения от пяти лет, знающие деловой этикет и имеющие опыт работы персональным водителем могут получать от 32 до 35 тыс. рублей.