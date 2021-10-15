Персональный водитель в Рязани может получать 90 тысяч рублей

Сервис по поиску работы SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Персональный водитель» в компаниях сферы розничной торговли.
Зарплатный максимум для персонального водителя в компаниях сферы розничной торговли в Москве составляет 150 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 120 тыс. руб., в Екатеринбурге — 100 тыс. руб., а в Рязани — до 90 тыс. рублей. Высокий доход предлагают специалистам со стажем вождения 7—10 лет и опытом экстремального вождения в условиях города.
Среднерыночная зарплата в Рязани составляет 45 тыс. рублей.
Меньше всего получают водители с опытом работы от 3 лет — от 30 до 32 тысяч рублей. Специалисты со стажем вождения от пяти лет, знающие деловой этикет и имеющие опыт работы персональным водителем могут получать от 32 до 35 тыс. рублей.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|50000—55000
|55000—60000
|60000—85000
|85000—150000
|80000
|Санкт-Петербург
|40000—45000
|45000—50000
|50000—70000
|70000—120000
|65000
|Архангельск
|30000—32000
|32000—35000
|35000—50000
|50000—90000
|45000
|Астрахань
|25000—30000
|30000—32000
|32000—45000
|45000—80000
|42000
|Белгород
|27000—30000
|30000—32000
|32000—45000
|45000—80000
|43000
|Владивосток
|38000—42000
|42000—45000
|45000—65000
|65000—115000
|60000
|Волгоград
|28000—30000
|30000—33000
|33000—47000
|47000—85000
|45000
|Воронеж
|30000—30000
|30000—35000
|35000—48000
|48000—85000
|45000
|Екатеринбург
|35000—37000
|37000—40000
|40000—57000
|57000—100000
|55000
|Казань
|30000—32000
|32000—35000
|35000—48000
|48000—85000
|45000
|Кемерово
|27000—30000
|30000—32000
|32000—45000
|45000—80000
|43000
|Краснодар
|32000—35000
|35000—38000
|38000—55000
|55000—95000
|50000
|Красноярск
|30000—35000
|35000—37000
|37000—53000
|53000—95000
|50000
|Набережные Челны
|28000—30000
|30000—35000
|35000—48000
|48000—85000
|45000
|Нижний Новгород
|30000—32000
|32000—35000
|35000—48000
|48000—85000
|45000
|Новосибирск
|30000—35000
|35000—37000
|37000—53000
|53000—95000
|50000
|Омск
|28000—30000
|30000—33000
|33000—47000
|47000—85000
|45000
|Оренбург
|25000—27000
|27000—30000
|30000—42000
|42000—75000
|40000
|Пермь
|28000—30000
|30000—35000
|35000—48000
|48000—85000
|45000
|Псков
|28000—30000
|30000—33000
|33000—47000
|47000—85000
|45000
|Ростов-на-Дону
|30000—35000
|35000—37000
|37000—53000
|53000—95000
|50000
|Рязань
|30000—32000
|32000—35000
|35000—50000
|50000—90000
|45000
|Самара
|28000—30000
|30000—35000
|35000—48000
|48000—85000
|45000
|Смоленск
|28000—30000
|30000—33000
|33000—47000
|47000—85000
|45000
|Сочи
|37000—40000
|40000—45000
|45000—63000
|63000—110000
|60000
|Тверь
|30000—35000
|35000—37000
|37000—53000
|53000—95000
|50000
|Уфа
|28000—30000
|30000—33000
|33000—47000
|47000—85000
|45000
|Хабаровск
|35000—40000
|40000—43000
|43000—60000
|60000—110000
|58000
|Челябинск
|30000—32000
|32000—35000
|35000—50000
|50000—90000
|45000
|Ярославль
|30000—32000
|32000—35000
|35000—48000
|48000—85000
|45000