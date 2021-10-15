8.1 C
Рязань
Пятница, 15 октября, 2021
spot_img
spot_img
На главнуюОбществоНовости на тему общество

Персональный водитель в Рязани может получать 90 тысяч рублей

7info
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Сервис по поиску работы SuperJob изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Персональный водитель» в компаниях сферы розничной торговли.

Зарплатный максимум для персонального водителя в компаниях сферы розничной торговли в Москве составляет 150 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 120 тыс. руб., в Екатеринбурге — 100 тыс. руб., а в Рязани — до 90 тыс. рублей. Высокий доход предлагают специалистам со стажем вождения 7—10 лет и опытом экстремального вождения в условиях города.

Среднерыночная зарплата в Рязани составляет 45 тыс. рублей.

Меньше всего получают водители с опытом работы от 3 лет — от 30 до 32 тысяч рублей. Специалисты со стажем вождения от пяти лет, знающие деловой этикет и имеющие опыт работы персональным водителем могут получать от 32 до 35 тыс. рублей.

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная 
заработная 
плата 
II III IV 
Москва 50000—55000 55000—60000 60000—85000 85000—150000 80000 
Санкт-Петербург 40000—45000 45000—50000 50000—70000 70000—120000 65000 
Архангельск 30000—32000 32000—35000 35000—50000 50000—90000 45000 
Астрахань 25000—30000 30000—32000 32000—45000 45000—80000 42000 
Белгород 27000—30000 30000—32000 32000—45000 45000—80000 43000 
Владивосток 38000—42000 42000—45000 45000—65000 65000—115000 60000 
Волгоград 28000—30000 30000—33000 33000—47000 47000—85000 45000 
Воронеж 30000—30000 30000—35000 35000—48000 48000—85000 45000 
Екатеринбург 35000—37000 37000—40000 40000—57000 57000—100000 55000 
Казань 30000—32000 32000—35000 35000—48000 48000—85000 45000 
Кемерово 27000—30000 30000—32000 32000—45000 45000—80000 43000 
Краснодар 32000—35000 35000—38000 38000—55000 55000—95000 50000 
Красноярск 30000—35000 35000—37000 37000—53000 53000—95000 50000 
Набережные Челны 28000—30000 30000—35000 35000—48000 48000—85000 45000 
Нижний Новгород 30000—32000 32000—35000 35000—48000 48000—85000 45000 
Новосибирск 30000—35000 35000—37000 37000—53000 53000—95000 50000 
Омск 28000—30000 30000—33000 33000—47000 47000—85000 45000 
Оренбург 25000—27000 27000—30000 30000—42000 42000—75000 40000 
Пермь 28000—30000 30000—35000 35000—48000 48000—85000 45000 
Псков 28000—30000 30000—33000 33000—47000 47000—85000 45000 
Ростов-на-Дону 30000—35000 35000—37000 37000—53000 53000—95000 50000 
Рязань 30000—32000 32000—35000 35000—50000 50000—90000 45000 
Самара 28000—30000 30000—35000 35000—48000 48000—85000 45000 
Смоленск 28000—30000 30000—33000 33000—47000 47000—85000 45000 
Сочи 37000—40000 40000—45000 45000—63000 63000—110000 60000 
Тверь 30000—35000 35000—37000 37000—53000 53000—95000 50000 
Уфа 28000—30000 30000—33000 33000—47000 47000—85000 45000 
Хабаровск 35000—40000 40000—43000 43000—60000 60000—110000 58000 
Челябинск 30000—32000 32000—35000 35000—50000 50000—90000 45000 
Ярославль 30000—32000 32000—35000 35000—48000 48000—85000 45000

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,723ЧитателиЧитать
1,519ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]