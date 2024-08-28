Персональная фотовыставка Анатолия Еврилова проходит в библиотеке имени Горького

В библиотеке имени Горького в Рязани открылась персональная фотовыставка Анатолия Еврилова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выставка называется «Дорогие мои земляки». Она посвящена 75-летию рязанского фотографа, который также является подполковником запаса.

В кадр Анатолия Еврилова попадали самые разные моменты жизни рязанцев. На выставке можно увидеть жанровые портреты и репортажные снимки, сделанные с искренней любовью к городу и его жителям. Отмечается, что каждая фотография — это история жизни, рассказ о человеке и его переживаниях, возможность заглянуть в прошлое и вспомнить о людях и их делах.

Анатолия Еврилова поздравили с открытием выставки и с юбилеем заместитель министра территориальной политики Рязанской области Наталья Артонкина, начальник управления культуры администрации Рязани Надежда Майорова, рязанские фотографы, члены союза фотохудожников России.

Выставка продлится до 25 сентября. Возрастное ограничение 6+.