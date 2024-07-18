Пермский людоед, который ужинал собаками, утроился в приют для бездомных животных

Серийный убийца Михаил Малышев, который ужинал людьми, собаками и кошками, после выхода из колонии устроился на работу в приют для бездомных животных, пишет SHOT.

Маньяк начал питаться домашними питомцами в подростковом возрасте.

«Каннибал ухаживает за подопечными и обещает больше их не есть», – говорится в публикации.

Мужчину задержали после того, как он в 1999 году изнасиловал и убил 16-летнюю студентку пермского ПТУ. Он приготовил фарш из плоти, а остатки выкинул в Каму.

При этом Малышев избежал пожизненного, его отправили на 25 лет в колонию строгого режима.

Сейчас бывший зэк строит будки для собак, убирает территорию и нарезает для животных мясо. Мужчина находится под административным надзором.