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Перевозки пассажиров в дальнем следовании по железной дороге в Рязанской области выросли почти на 9% в 2023 году

7info7
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В 2023 году в Рязанской области в дальнем следовании перевезено 612,7 тыс. пассажиров, что на 8,6% больше, чем в 2022 году. При этом с вокзала Рязань-1 было отправлено 147,8 тыс. человек (+ 30% к 2022 году), с вокзала Рязань-2 – 464,8 тыс. пассажиров (+ 4%).

Наиболее востребованными были рейсы из Рязани в Москву, Самару, Челябинск, Саранск, Ульяновск, а также в южном направлении — Анапу, Кисловодск, Адлер, Новороссийск, Севастополь и Симферополь.

Кроме того, из них 1674 пассажирам с ограниченными возможностями здоровья оказали оперативную помощь в оформлении проездных документов, в передвижении по территории вокзального комплекса, а также при посадке и высадке из поездов.

Для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки через вокзал Рязань-1 ежесуточно курсируют 11 пар поездов дальнего следования, через Рязань-2 – около 30 пар поездов.

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