Вторник, 13 февраля, 2024

Переговоры о мире с Украиной возможны только после ликвидации режима Зеленского – Миронов

Автор: 7info

Опубликовано

Готовность России к мирным переговорам с Украиной подразумевает уход от власти Владимира Зеленского и его команды, связанной с неонацистами. Такое мнение высказал лидер партии и думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, комментируя интервью Президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

«Президент несколько раз сказал о том, что Россия не отказывается от переговоров. Кто-то воспринял это как готовность к прямым переговорам с Зеленским, – сказал лидер СРЗП. – Но я бы хотел обратить внимание на другую фразу Владимира Путина – о том, что на Украине надо избавиться от людей, которые исповедуют теорию и практику нацизма. Перед этим он прямо упомянул Зеленского, который аплодировал ветерану СС в канадском парламенте».

По мнению политика, переговоры с президентом Украины невозможны именно из-за его связей с неонацистами.

«Любые переговоры с ним и его хунтой будут прямо противоречить самой идее денацификации, ради которой в том числе начиналась СВО. Договариваться с нацистами о денацификации – это абсурд», – констатировал Сергей Миронов.

Он также указал на юридические риски таких переговоров.

«У Зеленского в мае истекает срок полномочий. Новых выборов не будет, а значит, не будет и легитимности пребывания на посту президента. Ссылки на военное положение и прочие ходы, которые готовит Банковая, – не более чем уловки, ничтожные с юридической точки зрения. Заключать какие-либо договоренности на этом фоне бессмысленно, ведь любая следующая власть в Киеве признает их недействительными. Не говоря уже о том, что любые новые «минские соглашения» с киевской хунтой лишены смысла сами по себе», – сказал политик.

«Для достижения мира на Украине Запад должен прекратить военную поддержку киевского режима, и тогда все будет решено за недели, как ясно сказал Президент России. Переговоры с Зеленским в этих условиях будут вестись только об одном – о капитуляции. Хотя на эту роль сгодится и новый главком ВСУ Сырский, как в 1945-м сгодился фельдмаршал Кейтель», – заключил Сергей Миронов.

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