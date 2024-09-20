Передать показания приборов учета можно с помощью онлайн-сервисов

Сотрудники РГМЭК напоминают рязанцам, что до 25 числа необходимо передать показания приборов учета. Но для этого не обязательно тратить время на поход в офис компании.

Передать данные можно дистанционно в любое удобное время на нашем сайте в личном кабинете, в мобильном приложении, а также через чат-бот в Telegram и Viber, электронную почту reception@rgmek.ru.

☎️ Вы также можете передать показания по телефонам: 40-20-40 и 8(800)-250-50-78.

Сотрудники РГМЭК напоминают, что передать показания нужно даже при нулевом потреблении.