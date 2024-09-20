Пятница, 20 сентября, 2024

Передать показания приборов учета можно с помощью онлайн-сервисов

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото: vk.com/ooorgmek

Сотрудники РГМЭК напоминают рязанцам, что до 25 числа необходимо передать показания приборов учета. Но для этого не обязательно тратить время на поход в офис компании.

Передать данные можно дистанционно в любое удобное время на нашем сайте в личном кабинете, в мобильном приложении, а также через чат-бот в Telegram и Viber, электронную почту reception@rgmek.ru.

☎️ Вы также можете передать показания по телефонам: 40-20-40 и 8(800)-250-50-78.

Сотрудники РГМЭК напоминают, что передать показания нужно даже при нулевом потреблении.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани стартовал фестиваль беспилотных авиасистем «Дотянуться до неба»

«Мы прыгнули в олимпийский гребной канал полностью голые»: Дмитрий Губерниев о том, как пустился «во все тяжкие» в Канаде

В Рязани прокуратура через суд обязала Фонд капремонта провести работы в домах

Двое рязанцев получили по 16 лет колонии за производство мефедрона

Вице-губернатор Рязанской области рассказал о планах благоустройства города

На концерт Евгения Гришковца идет победитель розыгрыша от 7info

Жительница Ряжска заявила, что врачи «отправили в мир иной человека»

В Рязани проведут уборку грунтовых наносов на трех улицах

«Рязань – город будущего»: самая масштабная выставка современной отрасли недвижимости пройдет в Рязани

У Центрального рынка в Рязани произошла авария с мотоциклом

В Рязани заметили пенсионера, который пристает к девушкам

Грибы странной формы замечают в рязанских лесах