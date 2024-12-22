Перед Новым годом явится Чёрная Луна: редкое астроявление ожидается 31 декабря

Вечер 31 декабря обещает быть особенным не только благодаря праздничной предновогодней атмосфере. Чувствительные люди могут ощутить прилив лёгкости, новых надежд и чувство освобождения. И, скорее всего, дело в не в энергетике Нового года. В канун праздника ожидается необычное явление – Чёрная Луна.

Этот термин обозначает второе новолуние в течение одного календарного месяца. В декабре 2024 года произошла такая ситуация: первое Новолуние пришлось на 1 число, второе — придётся на 31-е. В Новолуние Луна полностью скрывается от солнечного света за Землей. Два новолуния в месяц – явление нечастое, а на новогоднюю ночь оно выпадает крайне редко, всего несколько раз в столетие. Например, в XX веке такое совпадение наблюдалось в 1910, 1929, 1967 и 1986 годах.

Новолуние — период с мощным энернетическим потенциалом. Особенно символично, что приходится он на границу двух календарных лет. Люди часто загадывают желания в Новолуние. А если оно приходится на новогоднюю ночь, шанс, что ваши мечты сбудутся, удвоится.

Период растущей Луны, начинающийся 1 января, ассоциируется с энергией созидания и новых начинаний. Таким образом, первое новолуние 2025 года станет началом нового этапа, полным возможностей для реализации задуманного. Сочетание новогодней ночи и Чёрной Луны придает этому моменту особую значимость, призывая использовать его потенциал для личного роста, осуществления желаний и построения планов на будущее.

Что нельзя делать в новогоднее Новолуние 31 декабря 2024 года

Считается, что Новолуние — это период обновления, закладки новых начинаний и планирования. Как и в любой фазе Луны, есть определенные действия, которых лучше избегать, чтобы не препятствовать позитивной энергии. Вот что не рекомендуется делать в Новолуние 31 декабря.

1. Принимать важные решения и начинать крупные проекты: новолуние — это период накопления энергии. Не стоит сразу же пускать её в действие. Важные решения и серьёзные начинания лучше отложить на первые дни после Новолуния, когда лунная энергия начнёт нарастать.

2. Активно действовать и проявлять чрезмерную активность: Новолуние — это время для замедления и внутренней работы. Не нужно перенапрягаться и форсировать события. Постарайтесь сбавить темп предновогодней суеты. Посвятите последний день года размеренным беседам и тёплым поздравлениям.

3. Зацикливаться на негативе и прошлом: Новолуние — это время для очищения и избавления от всего старого и ненужного. Учитывайте это при составлении планов на Новый год и при загадывании желаний.

В Новолуние не рекомендуется совершать крупных покупок, инвестиций или брать в долг. Финансовые дела лучше отложить на более благоприятный период. Вообще — дождитесь завершения новогодних каникул.

Вместо этого, в Новолуние рекомендуется:

• Планировать и мечтать: напишите список целей и желаний, которые вы хотите реализовать.

• Визуализировать: представляйте, как ваши мечты уже сбылись.

• Медитировать и заниматься самоанализом: погрузитесь в свой внутренний мир и прислушайтесь к своей интуиции.

• Отдыхать и расслабляться: наберитесь сил перед тем, как начинать новые дела. Устройте приятный новогодний ужин, встречайте гостей

• Уделять время духовным практикам: Развивайтесь духовно. Читайте молитвы и произносите позитивные мантры.