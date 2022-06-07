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Вторник, 7 июня, 2022

Перечислены вакансии в Рязанской области с зарплатой от 179 тысяч рублей

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Перечислены вакансии в Рязанской области с зарплатой от 179 тысяч рублей

Эксперты hh.ru составили подборку вакансий в Рязанской области с зарплатой от 179 тысяч рублей.

На первой строчке рейтинга – вакансия ведущего инженера-программиста. Ему предлагают зарплату от 250 тысяч рублей. От соискателей требуют опыт работы на руководящих позициях от 2-х лет, умение писать сервисы с нуля, знания особенностей адаптивной и мобильной разработок сайтов с наличием организаторских способностей.

На второй строчке – вакансия руководителя юридического отдела. Соискателям предлагают зарплату от 300 тысяч рублей. Работодатель ищет специалиста с высшим юридическим образованием, высоким уровнем знаний в области гражданского, административного и трудового права и способностью работать в условиях многозадачности и ограниченного времени.

На третьем месте – вакансия врача стоматолога-ортопеда. Предлагаемая зарплата – до 300 тысяч рублей. При приёме на работу будут учитываться опыт работы от 5 лет, навыки коммуникации, понимание специфики работы частной клиники.

Другие высокооплачиваемые вакансии:

  • Специалист по охране труда и промышленной безопасности (от 220 000 руб.)               ;
  • Директор птицефабрики (от 200 000 руб.);
  • Продукт/Проект-менеджер по разработке и развитию интернет-сервиса (от 200 000 руб. до 250 000 руб.);
  • Водитель КМУ (от 195 000 руб.);
  • Финансовый директор (от 180 000 руб.);
  • Начальник управления продаж недвижимости (от 180 000 руб.);
  • Начальник электрического цеха (от 179 700 руб.)
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