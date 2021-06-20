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Воскресенье, 20 июня, 2021
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Пензенский подросток жестоко расправился с подругой за отказ его поцеловать

Никита Брыкин
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В Пензенской области 17-летнего подростка подозревают в убийстве 14-летней подруги, пишет Лайф.

По предварительной версии, компания молодых людей гуляла по городу до позднего вечера. Один из парней вызвался проводить девушку. Возле ее дома ухажер решил поцеловать подругу на прощание.

Школьница отказала молодому человеку, что вывело его из себя. Парень ударил жертву по лицу. В итоге девочка потеряла сознание. Злоумышленник после этого нанес еще несколько ударов ногами по голове.

Вскоре парень осознал, что подруга расскажет всем о его приставаниях. Тогда он изрезал школьницу разбитой бутылкой.

Некоторое время спустя мать нашла полураздетое тело дочери. Подросток в это время находился рядом в кустах. Он отрицает попытку изнасилования. В остальном парень признался.

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