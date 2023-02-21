Пензенский губернатор Мельниченко заявил, что Путин расставил все точки над i

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию.
«Очень мощное, цельное выступление, которое расставило все точки над i как в нашей внешней политике, так и во внутриполитических целях», – отметил глава региона.
По его словам, важно, что президент пообещал продолжить реформирование ЖКХ и строительство дорог и ремонт социально важных объектов.
Также Мельниченко оценил идею выработать механизм инвестирования в расширение промышленного производства.
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