Пензенский губернатор Мельниченко заявил, что Путин расставил все точки над i

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал послание Владимира Путина Федеральному собранию.

«Очень мощное, цельное выступление, которое расставило все точки над i как в нашей внешней политике, так и во внутриполитических целях», – отметил глава региона.

По его словам, важно, что президент пообещал продолжить реформирование ЖКХ и строительство дорог и ремонт социально важных объектов.

Также Мельниченко оценил идею выработать механизм инвестирования в расширение промышленного производства.