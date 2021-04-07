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Среда, 7 апреля, 2021
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Пензенская школьница на перемене ударила подростка ножом в спину

Никита Брыкин

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту нанесения ножевого ранения 14-летнему учащемуся городского центра образования № 1, пишет портал «ПензаИнформ».

Старший помощник прокурора области Светлана Артамонова рассказала, что инцидент произошел утром 5 апреля в классной комнате. По предварительной версии, семиклассница ударила пятиклассника ножом в спину.

В итоге потерпевшего госпитализировали в медицинский стационар. Выяснилось, что случившееся имело место во время перемены в результате словесного конфликта.

По факту нападения 15-летней девочки на подростка организована проверка. Как стало известно, девочка и ее мать состоят на профилактическом учете. Директору центра образования № 1 внесли представление.

Также специалисты оценят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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